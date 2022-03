Mujeres de NY denuncian durante el 8M el retroceso en el derecho al aborto en EEUU

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, cientos de personas denunciaron en Nueva York el retroceso en el derecho al aborto en EEUU, donde varios estados están limitando de forma severa las circunstancias en las que la interrupción de un embarazo se considera legal.

“Abortion on demand and without apology” (Aborto bajo demanda y sin disculparse) fue el lema que gritaron una y otra vez los manifestantes, que se congregaron en la céntrica Union Square bajo el liderazgo de la organización “Rise Up 4 Abortion Rights”, que organizó protestas en otras once ciudades del país.