Mujeres con cáncer aún no reciben medicamentos oncológicos prometidos por SSa

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó el pasado 27 de julio durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, que en las 32 entidades del país ya estaban los medicamentos oncológicos en almacenes listos para su distribución en los hospitales del país, pero las mujeres que padecen cáncer reportan que siguen sin obtener sus tratamientos.

“Buenos días, vengo para los medicamentos, fíjese ahí donde dice hay un oficio donde dice lo que tiene que hacer, si se dan cuenta ese es el letrero que hay y que nos comentan que no hay recetas médicas, es todo lo que nos están diciendo”, dijo.

“Hoy vine aquí al INCAN vine por mis medicamentos, pasé a la ventanilla y le dije oiga cuándo nos van a surtir los medicamentos. No sabemos nosotros le marcamos, o sea simplemente así, te tratan cortante y no te dan más explicación”, explicó Minerva Velasco, paciente con cáncer de mama, Edomex.

“No me dio ningún informe de qué día, no me dio fecha, no me dijo nada de cuándo me van a dar mis medicamentos”, detalló Minerva Velasco, paciente con cáncer de mama, del Edomex.