Mujeres de Chalco entrenan judo para evitar violencia de género

Mujeres de Chalco, en el Estado de México, reciben entrenamiento de judo para evitar ser víctima de violencia de género.

Te recomendamos: Feminicidio, secuestro y extorsión aumentan en México durante primer semestre de 2019

Ya no me quiero dejar ya, ya no quiero que me humille nadie. Yo le he dicho a mi marido, ¿por qué yo me desenvuelvo con las personas y contigo no?. Él se cree mucho. Tú eres mi mujer, tú tienes que hacer esto. Yo puedo tomar. Psicológicamente lástima. Entonces como que a mí no me gusta eso señorita.