Mujeres con cáncer del Hospital General de México protestan por desabasto de medicamentos

Más de 50 mujeres con cáncer, pacientes del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, protestaron afuera del hospital y cerraron la avenida Cuauhtémoc durante media hora, para exigir el abasto de medicamentos.

Esta semana, prometió el Gobierno federal, se va a regularizar el abasto de medicamentos oncológicos en los hospitales públicos del país. Ademas de los niños a los que les han diagnosticado leucemias y no pueden recibir tratamientos completos ni adecuados, este martes mujeres con cáncer protestaron esta mañana bloqueando durante media hora avenida Cuauhtémoc para exigir el abasto de medicamentos contra el cáncer.

“El cáncer no tiene palabra de ley, quien te dice que en unos dos meses yo ya no esté aquí”, dijo Hortensia Ramírez. paciente con cáncer de Puebla.

Hortensia Ramírez, de 61 años de edad, es originaria de San Martín Texmelucan, Puebla. En mayo de 2019 le diagnosticaron cáncer de mama. Desde ese momento hasta diciembre del 2019 fue atendida en el Centro Oncológico Internacional, un instituto privado que tenía convenio con el Seguro Popular, pero tras su desaparición en enero de 2020 y con la creación del instituto nacional de salud para el bienestar, ese acuerdo concluyó.

“Mi tratamiento es de capecitabina y trastuzumab y me quedo sin nada, ocho meses sin nada de medicamento”, insistió Hortensia.

Tras varios meses sin quimioterapia fue ingresada al Hospital General de México, pero el cáncer ya había hecho metástasis en los pulmones.

“El pobre se muere por no tener para este tipo de tratamientos, me siento impotente de que he visto caer muchas compañeras sin poder hacer nada, es un sentimiento muy triste”, describió Hortensia.