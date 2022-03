Mujeres acuden a trabajar con normalidad a dos años de la convocatoria el ‘Nueve nadie se mueve’

El 9 de marzo del 2020 grupos feministas convocaron a un paro a nivel nacional en protesta por la violencia de género.

Se le denominó “Nueve nadie se mueve”, al cual se unieron empresas e instituciones públicas, que autorizaron a las mujeres faltar a sus labores sin descontarles el día.

Dos años después, este 9 de marzo pudimos constatar que no hubo paro y las mujeres se presentaron a sus lugares de trabajo.

Hace dos años en el Metro Cuauhtémoc las vendedoras de boletos no se presentaron y las ventanillas permanecieron cerradas.

Hoy una mujer atendía a los usuarios en la ventanilla, como un día normal.

Afirman las mujeres que la pandemia generó deudas, por las cuales no pueden dejar de trabajar este día.

“También, como cerramos mucho tiempo y no había tanta venta, pues ni modo que digamos así de ya me voy y no voy a abrir, pues no… ¿Hoy no se puede dar el lujo de no venir a trabajar?… No. La verdad, no. Porque, como todos, hay pagos que hacer, hay dinero que juntar para los compromisos y ahora sí a trabajar… ¿Y no hubo quien la sustituyera?… Pues no, porque somos puras mujeres y mi papá ya es mayor”, detalló Lina Téllez, comerciante.