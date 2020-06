Mujeres activistas de Chihuahua denuncian hostigamiento de agentes policíacos

Integrantes del colectivo “Hijas de su Maquilera Madre”, se manifestaron la tarde del jueves en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, Chihuahua, contra los abusos de la policía y la muerte de mujeres en Chihuahua.

Te recomendamos: Liberan a seis jóvenes detenidos tras las protestas en Jalisco; denuncian que los golpearon

Durante la protesta los manifestantes realizaron pintas y prendieron fuego a una escultura.

La movilización fue vigilada por mujeres policías que no intervinieron.

Tuvimos presencia sobre todo de mujeres policías desarmadas en el lugar. Son actos que no vamos a permitir más, no es una provocación, que quede muy claro, cuidaremos lo más posible una confrontación porque es lo que ellos buscan, ellos buscan la violencia”, afirmó Armando Cabada, presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al término de la manifestación cuando las mujeres se retiraban a bordo de un vehículo, fueron detenidas por agentes de la policía.

Estamos recibiendo hostigamiento por parte de elementos judiciales, acabamos de estar en una marcha, este oficial viene y nos para y nos dice que necesita los documentos, estoy transmitiendo en la página, estamos llegando a nuestro hogar, se escondieron y venían persiguiéndonos, no, ¿Trae su licencia señorita? No, ¡no trae licencia, trae una identificación por favor? Si permítame”, dijo una de ellas.

Los agentes señalaron que detuvieron a las mujeres porque su permiso de circulación estaba vencido y además quien conducía no traía licencia de conducir.

¿Su matrícula señorita? Mi matricula, no tiene placas tiene un permiso ¿Dónde está el permiso? Ahí viene la persona. Es que lo debe tener aquí, no lo debe tener en la casa, lo debe traer en el vehículo. No trae licencia de conducir, el reglamento del estado de Chihuahua dice que ninguna persona puede conducir un vehículo si no trae placas y licencia, su vehículo va a pasar detenido por falta de documentación”.