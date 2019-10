Mujer que vivía en una camioneta acepta entregar sus mascotas: 320 ratas

Una mujer que vivía en una camioneta en San Diego, Estados Unidos, con sus mascotas aceptó deshacerse de ellas: 320 ratas.

Te recomendamos: Perrito vende helados para pagar su tratamiento contra el cáncer

El organismo defensor de animales Humane Society de San Diego fue a la camioneta de la mujer cerca de Del Mar el 8 de octubre, reportó el periódico San Diego Union-Tribune.

Las autoridades hallaron que las ratas habían arañado la ropa, se habían metido en los asientos y habían roído el cableado del motor.

La capitana Danee Cook dijo que la mujer no estaba recolectando a los animales. Simplemente comenzó con dos ratas, pero las ratas pueden tener crías cada cuatro semanas y tener una docena cada vez que paren.

Cook dijo que la mujer reconoció que las cosas se salieron de control.

San Diego Humane Society is looking for homes for 140 rats recently relinquished by their owner. The rats have undergone veterinary exams and tests to make sure they are healthy, happy and ready for adoption. https://t.co/25FWv4uUkB pic.twitter.com/UVcOcCCUXf

— San Diego Humane Society (@sdhumane) October 17, 2019