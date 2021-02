Mujer relata calvario que vivió con su expareja por golpizas durante 13 años en CDMX

Durante 13 años Andrea sufrió violencia por parte de su expareja, quedó ciega por las golpizas y perdió a sus tres hijos cuando su presunto agresor se los llevó de casa.

Te recomendamos: Fiscalía de CDMX reconoce incidencia atípica de feminicidios

El 4 de junio del año pasado, el noticiero ‘Despierta’ dio a conocer su caso, uno que representa el calvario que viven muchas mujeres, aún más por el encierro de la pandemia.

Este miércoles 17 de febrero, Manuel, su ex novio, fue detenido por agentes de la Fiscalía capitalina.

Lo buscaron por meses y al fin lo capturaron mediante una orden de aprehensión.

Sin embargo, solo dos de los tres hijos de Andrea fueron recuperados, es una niña de 11 años de edad y su hermanito de 8.

Cuando todo parecía ir mejor para Andrea; quien sufrió torturas con cables, tijeras y hasta pinzas de electricista; fue enterada de que sus hijos no se le regresarían sino hasta que concluyeran las investigaciones.

Los hijos de la víctima aparentemente fueron aleccionados durante los 4 años que estuvieron separados de ella para decir que no quieren regresar con su madre.

Todo pese a que desde que se los llevó Manuel, el 4 de febrero de 2017, los tres no volvieron a la escuela y su futuro es incierto.

Andrea perdió la vista porque durante años fue golpeada con un zapato en los ojos.

Las marcas que tiene en los antebrazos fueron hechas con cables, fue golpeada con pinzas y tijeras.

Todo consta en la carpeta de investigación que ha integrado la Fiscalía y que logró que un juez otorgara una orden de arresto para Manuel.

Esta es una foto de Andrea y Manuel, tomada un 16 de septiembre de 2006.

El rostro de ambos ha cambiado mucho desde esa fecha.

Ella quedó llena de cicatrices y él se tatuó la cara

Incluso, los policías le informaron a Andrea que, al parecer, su hija tenía un tatuaje similar en la mano.

“Ayer los policías que traían a él y a mis hijos me dijeron que uno le vio una marca a mi hija y la niña dijo que era un tatuaje y me lo hizo mi papá”, narró Andrea.

La madre del imputado, Elena, esperaba noticias de él a las afueras de la Fiscalía del Menor y aseguró que las cosas se aclararían pronto.

El caso está en manos de una jueza, mientras los niños quedaron bajo resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

Andrea no pierde la esperanza de recuperarlos y enseñarle a su hija, de 11 años, una lección muy importante; una que ella misma aprendió de la forma más terrible.

“Enseñarle desde ahorita que a la mujer se le respeta en todo, y me va a costar trabajo porque vio como su papá me insultaba, me pegaba y puede quedarse con la imagen de que debemos de ser sumisas ante los hombres; pero no, le voy a enseñar a mi hija y a mis hijos que a la mujer se le respeta”, aseguró Andrea.