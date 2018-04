Mujer que perdió capacidad cerebral por negligencia médica en cirugía pide justicia

Ana Paula ingresó al hospital por una operación sencilla hace casi un año, la iban a intervenir para quitarle las anginas y por un problema de adenoides. Una operación que duraría apenas tres horas, pero la situación se complicó.

Patricia Gortárez Navarro, mamá de Ana Paula, comentó que a su hija se le formó una hemorragia durante la intervención. “Al quitar las adherencias que tenía en la nariz, el primer evento que tuvo esa cirugía, pues se formó una hemorragia, provocaron una hemorragia al momento de quitarlas”.

En ese instante, no consideraron que la hemorragia fuera grave, así que continuaron con la operación de las anginas.

Pero la hemorragia no cesaba, así que consultaron con otro especialista, un radio intervencionista metió por la femoral un émbolo para llegar hasta la hemorragia, sin percatarse que mando un coágulo al cerebro.

Fue un neurocirujano quien finalmente pudo retirarle el coágulo del cerebro, aunque el daño ya estaba hecho.

“Fue un infarto cerebral el que se le ocasionó. Ella no podía levantarse, la mitad del lado izquierdo la tenía en su totalidad paralizado volvió a ser una bebé, le tuve que dar de comer, se le caía la baba, enseñarle hablar, enseñarle a escribir”, comentó la mamá de Ana Paula.

Aunque el neurocirujano prácticamente le salvo la vida, el pronóstico para la familia fue devastador porque a sus 20 años, el 30 por ciento de su cerebro ya no funcionará más.

Ahora, el lado izquierdo de su cerebro está haciendo la función del lado derecho que murió.

“No puedo hacer mis cosas, no puedo manejar, no puedo escribir, es horrible, mi mamá me da como ánimos y la verdad es una experiencia triste porque no es bonito estar así, no es bonito”, señaló Ana Paula Acosta Gortárez.

Tiene terapias de lenguaje, visión, física, ocupacional y emocional.

Su recuperación ha sido muy buena, tan es así, que los médicos han pronosticado que Paula podría recuperarse al 100 por ciento en el lapso de un año.

Como familia están juntos para apoyar a Paula en todo el proceso, su madre, sus abuelos, su hermano, pero también quieren justicia porque aseguran que fue víctima de negligencia médica.

Por ello acudieron a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. No quieren dinero, ni meter a nadie a la cárcel, simplemente que no vuelva a ocurrir.

Ahora, Ana Paula Acosta Gortárez pide justicia. “Pues justicia, nada más quiero”, puntualizó.

Leer también: Detienen en Oaxaca a persona vinculada a homicidio de niño por negligencia médica

Con información de Karina Cuevas

LSH