Una mujer para presidir el Senado, propone bloque opositor

El bloque opositor en el Senado de la República propone que una mujer presida la mesa directiva a partir de septiembre, en sustitución de Martí Batres, de Morena.

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano dio lectura al documento de petición formal.

“Es interés de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, con Movimiento Ciudadano, que la nueva integración de la Mesa Directiva que será aprobada para el segundo año legislativo sea encabezada por una mujer, sin otro particular, los coordinadores de los grupos parlamentarios. Ningún mejor reconocimiento a nuestras compañeras senadoras que presidan el Senado de la Republica, enhorabuena y muchas felicidades”, apuntó Dante Delgado.

Al documento firmado por el propio senador Delgado además de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI; Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, y Mauricio Kuri, coordinador del PAN, dio respuesta el senador Martí Batres, quien recientemente declaró que buscaría la reelección como presidente de la mesa directiva de esta Cámara. Rechazó que se sienta presionado o que esta petición le cause “ruido”.

“No, de ninguna manera, es un punto de vista que da el senador Dante Delgado, lo respeto, respeto todos los puntos de vista; él está en su derecho de hacer proposiciones, pero creo que eso que propone sería contra las mujeres. En todo caso, creo que hay otros espacios donde hacen falta más mujeres, como ya mencioné, por ejemplo, en la Jucopo faltan mujeres y yo sostengo la propuesta de que la actual Mesa Directiva, como está, completita, sea reelecta para el siguiente año de ejercicio legislativo […] soy partidario de que hagamos reformas institucionales, que no sea una cuestión de impulsos personales; o sea, que no sea ‘me cae gordo tal personaje’, entonces quitémoslo y pongamos a una mujer […] hay quienes me han expresado su apoyo, por cierto, muchas senadoras […] la maestra Ifigenia Martínez, por ejemplo”, dijo Batres.

La elección de la nueva mesa directiva se realizará el próximo mes.

(Con información de Claudia Flores)