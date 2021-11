Mujer se hace pasar por médico y ofrece costosos tratamientos contra COVID en el Edomex

Xóchitl “n” se ostenta como médico general, cirujana, ginecóloga y vende supuestos tratamientos para el coronavirus COVID-19 en el Estado de México. Cobra mil pesos por consulta, firma sus recetas con dos cédulas profesionales.

En Tultitlán, Estado de México, se ostenta como médica usando cédulas de forma irregular y ejerciendo en el consultorio de su expareja, un médico militar ya fallecido.

Fernanda acudió a consulta el 21 de agosto de 2021 con Xochitl “n”, quien se ostenta como médico general, cirujana y ginecóloga. La paciente cuenta que en el proceso, no la auscultó y sí intentó extorsionarla.

“Lo primero que hicieron fue una placa de tórax, me cobraron los mil 500. Cuando llego a la consulta con esa persona me dice que no me podía atender porque necesitaba que yo pagara una prueba PCR de 6 mil pesos”, narró Fernanda, víctima de médico falsa.