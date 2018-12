Mujer hace match en Tinder; encuentra novio y riñón

Las historias y curiosidades de Tinder pueden resultar insólitas. A veces, superan el objetivo de esta aplicación móvil que es encontrar personas para comenzar relaciones casuales o serias, sin embargo, hay casos que van más allá.

Una mujer con insuficiencia renal encontró un órgano de reemplazo: del novio que conoció en la aplicación.

Cheyenne HanLee, de 22 años, conoció a su novio, Gavin, hace más de dos años en Tinder.

Siete meses después de que empezaran a salir, Cheyenne colapsó cuando los dos salieron a cenar con amigos.

Pronto se le diagnosticó insuficiencia renal y, en un acto de amabilidad reconfortante, Gavin le salvó la vida donándole un riñón.

(Daily Mail)

Cheyenne, de Santa Ana, California, dijo: “Nunca pensé que habría encontrado a Gavin a través de esta aplicación de citas, y ahora estamos aquí y me está dando su riñón, es un poco loco”.

Gavin agregó: “Tenía una bonita sonrisa y hablaba mucho, eso facilitó las cosas”.

Cuando Cheyenne y Gavin comenzaron a hablar, Cheyenne negaba lo enferma que estaba.

Ella explicó: “Cuando primero recibí a Tinder, no creí que estuviera enferma porque mi enfermedad es invisible. Nadie más, incluyéndome a mí misma, podía ver que estaba enferma, pero podía sentirlo”.

(Daily Mail)

Después de que Cheyenne se derrumbó durante el primer año de la pareja de asistir a la universidad en San Diego, Gavin la llevó al hospital para que le extrajeran la sangre.

A Cheyenne le dijeron que sobrevivía con una función renal peligrosamente baja del 2 por ciento.

“La mayoría de la gente no vive hasta ese momento, me hubiera muerto en unos pocos días si no hubiera ido al hospital cuando lo hice”, explicó Cheyenne.

Gavin agregó: “Cuando la llevé para el análisis de sangre, el médico nos dijo que fuéramos directamente a la sala de emergencias, y fue entonces cuando descubrí lo grave que era”.

Cheyenne no lo creyó cuando le diagnosticaron insuficiencia renal a pesar de haber tenido los síntomas durante años.

Ella dijo: “Estaba sana y joven, pensé que era invencible”.

Después de ser diagnosticada, Cheyenne comenzó la diálisis, lo que significó que durante diez horas cada noche, hasta su trasplante, tuvo que conectarse a su máquina de diálisis peritoneal para eliminar toxinas de su cuerpo.

Ella dijo: “Estaba muy deprimida y no hacía nada todos los días. La hemodiálisis me agotó tanto que no podría funcionar después”.

Y agregó: “Después de comenzar la diálisis peritoneal, me sentí un poco mejor y busqué un grupo de apoyo, aprender sobre la enfermedad renal me ha ayudado mucho”.

A Cheyenne le dijeron que necesitaba un trasplante muy pronto, y ahí fue cuando Gavin intervino.

Explicó: “Ya sabía que quería hacerme la prueba en ese momento, pero realmente no pude hacer nada por un tiempo porque hay un proceso para ingresar a la lista de trasplantes”.

Cheyenne agregó: “Estaba realmente enferma; no hablamos del trasplante, solo pensé que iba a morir “.

Una vez que Cheyenne estuvo más estable, Gavin pasó por el proceso de prueba y se dio cuenta de que era compatible con Cheyenne.

Al principio, Cheyenne no quería que Gavin donara, pero su condición no mejoraba y tenía poca suerte con otros posibles donantes.

Y entonces acordaron que Gavin donaría su riñón.

Gavin dijo: “No creo que sea especial, creo que cualquiera en mi posición haría lo mismo”.

Cheyenne no estaba de acuerdo con lo que él dijo: “No lo creo, creo que es especial”.

El 24 de octubre de 2018, Cheyenne y Gavin viajaron al Sharp Memorial Hospital en San Diego para el trasplante de riñón, que fue un éxito.

“Se supone que las chicas de 22 años normales no deben sufrir como ella, yo haré cualquier cosa para mejorarla un poco”, dijo Gavin.

Después del trasplante exitoso, Cheyenne dijo: ‘No puedo expresar con palabras cómo se siente tener el riñón de Gavin. Literalmente me salvó la vida.

Aunque el trasplante fue un gran evento en su relación, Cheyenne y Gavin no creen que les afecte como pareja.

(Daily Mail)

Gavin dijo: “De antemano, si ella hubiera terminado conmigo, todavía lo haría. Si ella rompe conmigo después de eso, todavía estará bien”.

Y añadió: “No se trata de la relación, se trata de darle una buena vida y estar saludable y feliz”.

Cheyenne agregó: “No puedo expresar con palabras lo agradecida que estoy con él”.

A Cheyenne sin duda le cambió la vida.

“Estoy realmente feliz, no he hecho diálisis en 21 días y ya no necesito seguir con el soporte vital, todo por él”, dijo.

