Mujer escala la Estatua de la Libertad en protesta por política migratoria de Trump

Una persona ha escalado la base de la Estatua de la Libertad en el Día de la Independencia, poco tiempo después de que varias personas fueran arrestadas por colgar un letrero en el que se pide la eliminación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el pedestal del monumento.

Un video tomado desde un helicóptero mostró a la mujer sentada en la base de la toga de la estatua este miércoles. La policía estaba cerca de ella.

El portavoz del Servicio Nacional de Parques, Jerry Willis, dijo que la policía intenta convencer a la mujer de bajar.

Te puede interesar: Colocan manta ‘Bienvenidos Refugiados’ en la Estatua de la Libertad

Antes de eso, Willis dijo que al menos seis personas fueron detenidas por colgar un cartel que decía “Abolish I.C.E.” (Eliminen el ICE). Willis dijo que las regulaciones federales prohíben colgar carteles en el monumento.

The first thing I would do If I was the Boss #statueofliberty pic.twitter.com/TgyKjJPOf6

— Paul Storiale (@paulstoriale) 4 de julio de 2018