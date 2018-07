Mujer es acosada en Chicago por vestir camiseta de Puerto Rico

Un policía de parques en Chicago fue reasignado a tareas administrativas mientras se investiga la manera cómo respondió a un incidente en el que un hombre presuntamente acosó a una mujer por vestir una camiseta con la bandera de Puerto Rico.

La mujer identificada como Mia Irizarry dijo que estaba celebrando su cumpleaños número 24 en las Reservas Forestales del Condado de Cook el mes pasado cuando un hombre se le acercó y comenzó a insultarla por llevar una camiseta sin mangas con la bandera de Puerto Rico y le advirtió que no debería de usar la camiseta. Puerto Rico es un territorio estadounidense. Un video del incidente ocurrido el 14 de junio muestra que el agente no intervino.

En el video se aprecia como Irizarry intenta enseñar al hombre sobre la historia de Puerto Rico y cómo el territorio no incorporado ha sido parte de los Estados Unidos desde 1898, pero eso no pareció desalentarlo. El hombre continúa acercándose a ella varias veces, reprendiéndola por su camisa.

Irizarry luego se acerca a un oficial de policía del parque para pedirle ayuda y le dice: “Estoy alquilando esta área y me está acosando sobre la camisa que llevo puesta”.

Más agentes llegaron y arrestaron al hombre, que las autoridades calificaron como ebrio.

Caldwell Woods es parte de Forest Preserves del condado de Cook. Las Reservas Forestales del Condado de Cook tuitearon el lunes que la investigación del agente sigue en proceso, y que el público debe sentirse protegido en el parque.

We are aware of the the June 14 incident and video. After the incident, we immediately launched an investigation pursuant to our personnel policies into the response of our officer.

— Forest Preserves (@FPDCC) July 9, 2018