Mujer enfrenta sola el coronavirus en CDMX; tiene casi un mes aislada

Adriana Bernal enfermó de coronavirus (COVID-19) por contagio directo y subió un video a Facebook el 5 de abril en un intento desesperado por llamar a la gente a quedarse en casa y a ocuparse de su salud; llevaba 13 días con fiebre.

Te recomendamos: ¿Qué pasa con los indigentes durante pandemia de coronavirus en CDMX?

Adriana Bernal, paciente de coronavirus, señaló: “Así está mi escritorio, que es mi buró: coronavirus. ¿Ven los termos? En uno hay té con jengibre y cuanta madre y recetas de la abuela y no recetas de la abuela, eso que ven ahí prendido, para quienes me conocen relájense, no es el humo de un cigarro, es un infuso, un infuso que está 24 horas prendido en mi recámara”.

Seis días después, es decir, tras casi 20 de confinamiento, Adriana le habló a amigos, familiares y cibernautas de sus síntomas.

Adriana Bernal, paciente de coronavirus, dijo: “Su peor migraña elévenla por diez, los primeros cuatro días son verdaderamente insoportables, la calentura sube, el dolor de cuerpo es mucho, el cansancio es mucho, empieza la conjuntivitis”.

En video entrevista, reveló que tan sólo en su familia hay ocho personas contagiadas.

Adriana Bernal, paciente de coronavirus, comentó: “En mi caso fue contagio directo vía un familiar y prácticamente fuimos cayendo escalonadamente. En la familia, que no en la casa, sobre todo a partir de esta prima, hoy somos un total de 8 personas, en una sola red, casi cumplimos la regla de una persona por 10”.

Adriana, quien vive en la Ciudad de México, envió mensaje a Locatel cuando desarrolló los primeros síntomas, al confirmar que era un caso positivo, tuvo acompañamiento institucional y médico, pero también recibió atención a distancia de médicos particulares que no le cobraron.

Ella lleva casi un mes aislada, su temperatura corporal no ha vuelto a la normalidad y su economía, como freelance y con un negocio propio de editorial digital, se ha visto severamente afectada. Sus gastos, incluidos los de artículos de primera necesidad, han sido cubiertos por su madre y su pareja.

Lo más difícil de esa enfermedad, dice Adriana, es enfrentarla sola.

Con información de Saraí Méndez

LSH