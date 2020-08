Mujer embarazada da a luz en calle de Tecámac tras negarle atención médica en varios hospitales

En Tecámac, Estado de México, una joven madre se vio en la necesidad de parir en la calle después de que, por diversas razones, no se le dio atención en hospitales de la entidad.

“Carmen, Carmen no te duermas, tienes que estar despierta para cuando nazca el bebé. Yo se que no te aguantas, pero tendré que desvestirte aquí en la calle, en lo que llega la ambulancia. Tranquila, Ya viene, aguanta, quítale los pantalones, ya salió. Rayos, rayos. Tapen todo esto, háganle una valla con todos los hombres y mujeres que tengan rápido. Recíbalo, recíbalo ahí. Ya lloró, ya nació tu hijo, agárralo tu, tu agárralo. Te estamos sosteniendo”, dijo el oficial que la atendió.

Personal de tránsito municipal de Tecámac, Estado de México, auxiliaron en labores de parto, a una menor de edad, afuera del Hospital César Camacho. La bebé nació en la calle debido a que el hospital se encuentra cerrado, por las malas condiciones en que se encuentra y ningún hospital del Instituto de Salud del Estado de México, quiso atenderla.

Carmen, de 17 años de edad, madre soltera, vive con su madre y dos hermanas, en la colonia Rancho La Capilla, una de las zonas más pobres de Tecámac.

Relató que en las primeras horas del lunes acudió al Centro de Salud de su hoja de referencia.

“Fui al hospital José María Rodríguez, que está en Ecatepec, me dijeron que tenía un centímetro, que empezaban las dilataciones, que me tenía que esperar. Después me dijeron que no me tocaba ahí yo tengo la hoja de referencia, ahí, en ese hospital, pero me dijeron que no, me mandaron a las Américas”, narró Carmen, madre soltera de Tecámac, Estado de México.

Carmen señala que fue al Hospital de Las Américas y ahí le dijeron que le faltaba dos semanas para que naciera su bebé y a pesar de tener fuertes contracciones le hicieron una hoja de referencia para que se regresara a Tecámac, al Hospital César Camacho.

“En las Américas igual me revisaron y tampoco, me dijeron que no era el hospital que me tocaba. Que me tenían que traer al hospital que le tocaba que era el de Tecámac, el de la Camacho que ya estaba abierto”, refirió Carmen.

Después de ir de un hospital a otro, cerca de las seis de la tarde del lunes, Carmen llegó al hospital César Camacho.

“Nada más salió el vigilante y nos dijo que no, que estaba cerrado que era mentira que estaba abierto. Ya no me aguante y nació la niña ahí, gracias a dios estaban los de tránsito. Le agradezco más a los policías, los de tránsito, que ellos fueron más doctores que los del hospital. Estoy agradecida porque si me ayudaron”, insistió Carmen.

Tras darse a conocer el caso, el Ayuntamiento de Tecámac entregó a la joven madre una tarjeta de Bienestar con apoyo para que compre alimentos, leche y ropa para el bebé.

Sobre este caso, las autoridades de Salud del Estado de México confirmaron a En Punto que ya se encuentran investigando al personal médico del Hospital César Camacho, ya que pese a que se encuentra cerrado, existe un módulo para atender el área de urgencias y en el momento en el que la mujer llegó a solicitar atención, el personal asignado a ese horario no se encontraba y por tanto habrá sanciones.

Con información de Fátima Monterrosa

KAH