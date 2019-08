‘Esto no es vida’: Mujer denuncia agresiones y amenazas de ‘Lord Golpeador’

Las agresiones contra las mujeres frecuentemente vienen de su entorno más cercano: familiares, amigos, conocidos, vecinos.

Es el caso de Irene, que lleva año y medio documentando y denunciando las amenazas y agresiones de su vecino en la colonia Narvarte.

Ante la inacción de las autoridades decidió difundir su caso a través de las redes sociales, donde este hombre ya es conocido como #LordGolpeador.

El 6 de junio del año pasado, Irene escuchó a una mujer gritar cerca de la casa de su vecino. Salió a defenderla y a documentar la agresión. Allí, dice, Jorge “N”, la amenazó por primera vez.

La mujer que fue agredida en el pasillo, entonces pareja de Jorge, lo denunció por violencia doméstica. Mientras que Irene lo denunció por amenazas. Pese a estas imágenes, las autoridades consideraron que no había elementos suficientes para proceder en su contra.

Irene decidió difundir entonces las grabaciones en redes sociales.

Un día después, en el video, se muestra cómo Jorge ‘N’ se acerca a la puerta de Irene para disculparse

Jorge ‘N’ se ostentaba en redes como elemento de la Unidad Antisecuestro de la Policía capitalina. Esta institución, negó que fuese parte de alguna de sus corporaciones.

A las 3 de la mañana del pasado 5 de mayo, casi un año después de este incidente, Irene escuchó que Jorge gritaba su nombre entre música a muy alto volumen.

Dice que sintió miedo y para no confrontarlo llamó al 9-1-1.

Cuenta que la operadora le pidió bajar a la entrada a recibir a la policía, que nunca llegó.

En la calle, Irene y unos vecinos se toparon con Jorge y su grupo de amigos.

Me ve y me empieza a insultar. Me limito a no responder a la agresión, empiezo a escuchar que él grita, ¡Órale, vas! ¡Órale, vas!, alguien empieza a jalarme de una mano, la otra persona también me jala de una mano lo siguiente que se es que empiezo a recibir patadas por todos lados, me empiezan a jalar el pelo, lo que más recuerdo es que yo trataba de cubrir mi cara porque me lanzaban patadas hacia los ojos”, recordó Irene.