Mujer aterrorizada por ‘Lord Golpeador’ ya cuenta con protección; lo citarán a declarar

Tras darse a conocer la denuncia de Irene, una mujer que vive aterrorizada por las amenazas y agresiones de su vecino, en la colonia Narvarte, las autoridades ya se hicieron cargo del asunto.

Te puede interesar: ‘Esto no es vida’: Mujer denuncia agresiones y amenazas de ‘Lord Golpeador’

Irene, la joven que denunció agresiones y amenazas de su vecino tras salir a proteger a otra mujer, recibió medidas de protección las 24 horas del día por parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Las autoridades también informaron que citarán en los próximos días al presunto agresor, Jorge “N”, conocido en las redes como #LordGolpeador, para que rinda su declaración.

Es un caso que no se había movido desde hace más de un año y ahorita ya le está dando seguimiento la autoridad. Yo no me siento segura hasta ahorita que me dieron medidas de protección para este tipo. Me otorgaron una escolta mujer porque como te comenté estoy sola a veces está mi hermana, pero no hay más presencia”, reveló Irene.