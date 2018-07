Mujer aborda a López Obrador en Palacio Nacional y le pide trabajo

Cleotilde Alvarado García, originaria de Pachuca, Hidalgo, interceptó a Andrés Manuel López Obrador a su llegada a Palacio Nacional y le pidió ayuda para conseguir trabajo.

Al dar su testimonio a FOROtv, la mujer de 53 años de edad explicó que desde hace tres años fue despedida de su trabajo por motivos de salud. Comentó que a pesar de tener estudios y ser bilingüe no le dan la oportunidad de laborar en Pachuca, Hidalgo.

Le compartí a Andrés Manuel López Obrador que a pesar de que tengo estudios y que soy una persona bilingüe no me dan la oportunidad de trabajar en Pachuca y que me despidieron de mi trabajo hace tres años por estar enferma”.

Cleotilde Alvarado García destacó que estos últimos años han sido los más difíciles, ya que se autoempleó para poder sacar adelante a sus hijos, que estudian.

Son los años más difíciles para sacar adelante a mi familia, me pagué mi posgrado porque para poder darme la oportunidad de trabajo en Pachuca me lo pedían y ahora que ya lo tengo me niegan el trabajo por la edad”, dijo.

La señora de 53 años de edad le entregó una carta a Andrés Manuel López Obrador en donde resume su petición.

López Obrador llegó a Palacio Nacional poco antes de las 11 de la mañana y decenas de personas lo esperaban reunidas en el exterior del recinto. Mientras el virtual presidente electo trataba de entrar, varios ciudadanos y reporteros se acercaron. Los reporteros y algunos civiles lo rodearon. En ese momento, AMLO explicó que no usaría guardaespaldas.

Eso significa que los ciudadanos me van a cuidar y me van a proteger y que los medios van a actuar con orden para que de esta manera no esté yo rodeado de guardaespaldas”, dijo, y agregó: “No me apachurren”.

Después entró al edificio para reunirse con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con quien discutió sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), seguridad, la transición y la reforma energética.

