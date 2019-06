Muhammad Yunus llama a emprendedores a resolver problemas sociales

Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, llamó a los emprendedores del mundo a tomar medidas urgentes para resolver problemas sociales, salvar el medio ambiente y lograr una distribución equitativa de la riqueza.

Estoy tratando de poner el énfasis en un asunto. La urgencia de la situación, el tiempo se está acabando, estamos en el curso de una extinción total si no tomamos acciones en este preciso momento. El medio ambiente se está deteriorando de forma tan rápida que, si no tomamos acciones muy rápido y con mucha fuerza, no podremos impedir esto”, apuntó sobre el medio ambiente.