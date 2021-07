Mueren seis personas y tres resultan heridas tras fuertes lluvias en Oaxaca

En Oaxaca, seis personas murieron en las últimas 24 horas y al menos otras tres se encuentran lesionadas de gravedad, a consecuencia de las lluvias que, desde hace varios días afectan distintas regiones de la entidad.

En Huajuapan de León, municipio de la región de la Mixteca, dos personas murieron al desplomarse un muro de contención, en la agencia municipal de San Francisco Yosocuta.

El accidente ocurrió cuando un grupo de menores jugaba en la cancha de la agencia municipal, mientras que, otras más se encontraban sentadas en las gradas.

Las autoridades creen que las lluvias ocasionaron el reblandecimiento del muro, que se vino abajo matando a un menor de tres años de edad y a un joven de 22 años.

“Se vino abajo en el área donde estaban practicando, jugando menores de edad. Donde se perdieron estas dos vidas humanas, hay dos personas más que están hospitalizadas y una más, una niña de ocho años, nos dicen que, por sus propios medios, los papás se la llevaron”, informó José Antonio Ramírez García, coordinador unicipal de Protección Civil

En el municipio de San Juan Colorado, en la región de la Costa, dos personas más murieron al recibir el impacto de un rayo, en una zona de cultivos.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, las lluvias de las últimas horas han llegado acompañadas de gran actividad eléctrica.

“Tuvimos una actividad de tormentas muy fuertes el día de ayer, las últimas 24 horas, 30 estados del país se encuentran bajo estas condiciones. Lamentablemente dos personas fallecieron ahí en San Juan Colorado, el distrito de Jamiltepec, al ser alcanzados o impactadas por una descarga atmosférica, por un rayo, habiendo muerto dos personas masculinas”, señaló Cutberto Ruiz Jarquín, meterólogo de Protección Civil Oaxaca.

En la población de Temascal, en el municipio de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca, un hombre murió, al ser arrastrado por un arroyo de respuesta rápida.

En la playa Punta Zicatela, en Puerto Escondido, un menor de cinco años de edad murió ahogado tras ser arrastrado por una ola.

El menor se encontraba en compañía de sus padres, en una zona de rocas, cuando una ola rompió en ese lugar y lo arrastró mar adentro.

“Al parecer sus papás estaban pescando, el niño me imagino lo tumbó de la piedra, algo así me dijeron, que lo tumbó de la piedra, no hicieron el intento de querer agarrar al niño porque fue rápido, lo tuvo entre las olas y la zona de impacto”, comentó el salvavidas Edwin Alexis Ríos.

En los últimos días, el oleaje en la costa oaxaqueña se ha mantenido elevado, por el fenómeno de mar de fondo o por la presencia de fenómenos ciclónicos.

Fuertes lluvias en otros estados

Hidalgo

En San Bartolo Tutotepec, de la sierra Tepehua hidalguense, dos adultos mayores murieron, luego de que el vehículo en el que viajaban fuera sepultado por un alúd de lodo y piedras, sobre la carretera San Juan de las Flores, a la altura de Tierra Fuerte.

Además, la presa Endhó, comenzó a desfogar sus excedentes provocando que ríos y arroyos comiencen a desbordar.

Coahuila

En Coahuila, las lluvias provocaron severos encharcamientos en Saltillo y municipios conurbados.

Además, en los municipios fronterizos de Piedras Negras y Acuña, las lluvias se han intensificado generado encharcamientos e inundaciones.

“De la región norte hemos tenido algunos reportes de crecimientos de los ríos y arroyos que atraviesan las ciudades. En el caso de Acuña el arroyo Las Vacas; en el caso de Piedras Negras, el arroyo del Soldado, El Tornillo”, declaró Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil de Coahuila.

Tamaulipas

En el norte de Tamaulipas, un sistema de tormentas mantiene en alerta a las autoridades de Protección Civil de Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Soto la Marina.

En Reynosa las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas se prolongaron por más de cuatros horas, provocando inundaciones en los sectores bajos de la ciudad.

En Matamoros, una camioneta cayó en un socavón en la calle Plan de Ayutla. Los dos adultos y un menor que viajaban en la unidad resultaron ilesos.

Sonora

En Hermosillo, Sonora, se han recolectado 22 toneladas de basura de canales, drenes y avenidas, tras las lluvias del pasado fin de semana, que dañaron el 50 % de las calles de la ciudad.

Se esperan más lluvias para las próximas 48 horas.

