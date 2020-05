Suben a 3 mil 353 los muertos y a 33 mil 460 los casos confirmados de COVID en México

La Secretaría de Salud informó que hasta el corte de hoy, 9 de mayo de 2020, en México suman 33 mil 460 casos confirmados acumulados de coronavirus y 3 mil 353 muertos.

Te recomendamos: AMLO dará el miércoles mensaje sobre la reapertura económica del país

Mientras que número de casos sospechosos acumulados es de 20 mil 887 y los negativos ya alcanzan los 73 mil 801.

De los 33 mil 460 casos acumulados, 8 mil 283 continúan activos.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, se registra que 7 mil 025 camas se encuentran ocupadas, mientras que 13 mil 917 siguen disponibles para atender a la población.

El porcentaje de ocupación es del 34% a nivel nacional.

En la Ciudad de México se registra una ocupación hospitalaria del 73%, en Baja California del 59%, en el Estado de México del 53%, en Campeche del 46% y en Quintana Roo del 43%.

Los estados con mayor disponibilidad hospitalria son Colima con el 97% de las camas libres, seguido de Querétaro con el 96%, San Luis Potosí con el 95% y Zacatecas con el 94%.

En cuanto a la disponibilidad de camas con ventilador, en la Ciudad de México se registra una ocupación del 59%, en el Estado de México del 52%, en Sinaloa del 48%, en Sonora del 47% y en Quintana Roo del 35.

Los estados con mayor disponibilidad de camas con ventilador son Sonora con el 95%, Coahuila con el 95%, Tamaulipas con el 95%, Jalisco con el 94% y Zacatecas con el 94%.

El pasado 7 de mayo fue el día con más fallecidos registrados en el país hasta la fecha, con 257 en 24 horas, y también el de mayor número de contagios, con 1.982.

En la conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a los ciudadanos

quedarse en casa este domingo, Día de la Madre, una festividad con enorme seguimiento en México.

“Después de 48 días (de cuarentena) estamos ávidos de salir a la vía pública y queremos visitar a nuestras mamás y abuelas (…). No lo hagamos, por favor. Mañana cuidemos a mamás y abuelas”, dijo el funcionario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este sábado que espera presentar el próximo miércoles, 13 de mayo, el plan de reapertura económica y social que seguirá el país para levantar el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

El Gobierno de México prohibió las actividades económicas noesenciales durante abril y mayo, aunque no concretó sanciones para las empresas que lo incumplan, e instó a la población a quedarse en casa durante este tiempo, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal.

Según las previsiones de las autoridades sanitarias, en junio debería comenzar el desconfinamiento.

Con información de la Secretaría de Salud

JPG