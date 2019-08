Mueren dos hombres arrastrados por corriente de arroyo ‘El Cangrejo’, en Nayarit

Dos hombres fueron hallados sin vida, luego de ser arrastrados por la corriente del arroyo ‘El Cangrejo’, en Acaponeta, Nayarit, confirmó en entrevista para Despierta, Juan Antonio Serrano, secretario General del Gobierno de Nayarit.

El arroyo se desbordó luego de las fuertes lluvias del domingo y autoridades lograron recuperar los cuerpos.

No hay más desaparecidos. El arroyo volvió a su cauce normal y son dos personas del sexo masculino, de 14 y 36 años, respectivamente”.

Mueren dos hombres arrastrados por corriente en arroyo ‘El Cangrejo’, en Nayarit. (Twitter)

El secretario de Gobierno explicó que se sigue insistiendo a la población que no se acerquen a los arroyos a disfrutarlos.

Las treinta y tantas personas no es el número que siempre va, siempre son 100 o 200 personas que están en los arroyos y estas personas decidieron participar porque creyeron que no representaba riesgos, simplemente llegó la tromba y los arrastró. (…) En Nayarit hay muchos arroyos y acostumbramos a ir a bañarnos los fines de semana y ahorita les estamos diciendo que no vayan porque van a seguir las precipitaciones fuertes en la zona”.