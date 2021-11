Reportan al menos dos muertos tras explosión en domicilio de en Tultepec

Al menos dos personas perdieron la vida, la noche del miércoles 24 de noviembre de 2021, después de que se registrara una explosión en un domicilio particular que almacenaba pirotecnia en Tultepec, en el Estado de México. Las víctimas tenían 21 y 60 años.

El incidente se produjo en una casa, ubicada en la calle Libertad y Jazmín, en la colonia La Piedad, la cual guardaba el material de forma ilegal.

Además de los dos fallecidos, se reporta un saldo de cuatro mujeres heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (HRAEZ), donde serán valorados y atendidos.

Los equipos de emergencia de varios municipios del Estados de México sofocaron el incendio tras varios minutos.

En estos momentos se llevan a cabo lo trabajos de remoción de escombros.

Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión.

“Ya estamos hartos de que personas del mismo municipio vengan y almacen material en casas particulares. Ahora me tocó a mí estar más cerca. La vez pasada me tocó a dos calles más. La casa afectada es de un amigo que trabaja conmigo, sus familiares resultaron heridos. En contraesquina también almacenan material, entonces sí me gustaría que le dieran una buena checada a las casas aledañas”, denunció un vecino.