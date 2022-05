Periodista Luis Enrique Ramírez murió por traumatismo craneoencefálico, revela autopsia

La tarde de este jueves fue localizado sin vida el periodista Luis Enrique Ramírez, fundador del medio electrónico “Fuentes Fidedignas” y columnista del periódico “El Debate”. Con él, suman nueve comunicadores asesinados tan solo en lo que va de este 2022.

N+ te recomienda: Confirman asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos

La autopsia determinó que la causa de su muerte se debió a un traumatismo craneoencefálico, por golpes contusos.

“Salir de Sinaloa fue un mero instinto de supervivencia. Yo he sido muy claro, nunca en mi blog, jamás dije haber sido objeto de una amenaza. No lo he sido, pero tengo clarísimo que cuando deveras te van a matar nadie te lo avisa”, dijo el periodista Luis Enrique Ramírez.