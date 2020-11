Muerte de influencer Adriana Murrieta tiene varias líneas de investigación: Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía de Jalisco, informó que hay avances importantes en torno a la muerte de la influencer, Adriana Murrieta Treviño, no obstante, debido al sigilo del caso, por el momento no pueden ser expuestos para no afectar el curso de las indagatorias.

Sólo se informó que la joven de 29 años, tenía varios años viviendo en Guadalajara y que la noche del domingo llegó al aeropuerto de esta ciudad, procedente de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los videos analizados, la influencer no tomó un taxi, si no que fue recibida por una persona en un vehículo particular.

Son varias las líneas de investigación que se siguen.

“Se está trabajando bajo diferentes líneas de investigación y con diferentes lugares en donde podamos obtener algunos indicios o datos de prueba, pero comentarles que se está trabajando intensamente para esclarecer este muy lamentable hecho y en la medida que tengamos un poco más de información, así se las haremos llegar”, dijo Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del Estado de Jalisco.

📢 #Boletín | Investiga Fiscalía muerte de mujer localizada en Tlajomulco pic.twitter.com/gcdJnzBpu2 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 4, 2020

El cadáver de la joven originaria de Hermosillo, Sonora, fue localizado el lunes en un canal de aguas pluviales en Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga.

La necropsia reveló que la causa de la muerte se debió a una asfixia por estrangulación.

Con información de Julio Silva

KAH