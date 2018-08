Dan el último adiós a Elizabeth, la mamá de Tadeo

Familiares y amigos velaron en una funeraria de la colonia La Calma, en Zapopan, Jalisco, el cuerpo de Elizabeth de la Rosa, quien murió la noche del pasado lunes a consecuencia de las quemaduras que sufrió el pasado 21 de mayo, tras los ataques contra el exsecretario del trabajo y Fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera.

Hace 3 meses, Elizabeth, junto con su bebé Tadeo de 8 meses de edad, quedaron atrapados en un camión de transporte público, incendiado por hombres armados.

Ambos resultaron con quemaduras de tercer grado en el 95 por ciento de sus cuerpos.

Dos días después, Tadeo murió.

Por su gravedad, Elizabeth fue llevada a una clínica de Galveston, Texas, donde fue operada en 7 ocasiones.

A pesar de la leve recuperación que presentó, ella y su familia decidieron regresar a México y continuar en Guadalajara su atención médica.

“Porque mi hija ya estaba muy cansada, muy desgastada y ella dijo que no quería nada, yo decidí apoyarla por eso nos vinimos, porque dije mínimo que se alcance a despedir de la familia”, indicó Yolanda García, madre de Elizabeth.

En un comunicado, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que Elizabeth falleció el lunes por las lesiones que sufrió.

“Como persona y como padre de familia siento profunda tristeza y una gran indignación, como el resto de nuestra sociedad siento también una gran impotencia. Como autoridad sé que lo que corresponde es hacer justicia porque el daño es irreparable”, señaló Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco.

La familia de Elizabeth exige profundizar en las investigaciones.

Decenas de personas se dieron cita en la Glorieta de las y los Desaparecidos para rendir un homenaje póstumo a #Elizabeth de la Rosa, mamá de Tadeo. Con veladoras y en silencio pidieron por las víctimas de la jornada violenta del 21 de mayo. pic.twitter.com/pPwtMXeKhW — Televisa Guadalajara (@TelevisaGDL) August 22, 2018

“Tienen gente detenida o no, yo sé que para mí ya no es nada porque de todas maneras mi hija también ya se murió, pero a mí sí me gustaría saber quién fue, quién le hizo ese daño a mi hija porque yo quisiera tener a mi hija conmigo”, externó Yolanda García, madre de Elizabeth.

La noche del martes, unas 50 personas con veladoras, se reunieron en la Glorieta de los Niños Héroes, llamada también “De los Desaparecidos”, para realizar una velada y pedir por el descanso de Elizabeth y Tadeo.

Este miércoles, se realizará una misa en el templo de Santa Ana Tepetitlán y después Elizabeth será sepultada en un cementerio local.

Con información de Julio Silva.

Rar