Mueren tres youtubers al caer en una cascada en Canadá

Miles de usuarios de las redes sociales mostraron su pesar por la muerte de tres youtubers especializados en viajes que se cayeron por una cascada en el oeste de Canadá.

Los tres amigos de la infancia, Ryker Gamble, Alexey Lyakh y Megan Scraper, fallecieron el martes cuando hacían un viaje a la cascada Shannon, de 335 metros de altura, a unos 50 kilómetros de Vancouver, ciudad de la costa pacífica de Canadá.

“Se les extrañará mucho”, publicó Melissa Devane en Facebook. “El grupo High on Life me inspiró a viajar y alcanzar las metas que antes parecían imposibles”.

Photos from @bmanphoto in #Chopper9 above Shannon Falls. Major search effort underway involving several agencies including @SquamishSAR . There are reports a person or people may have ended up in the water. An air ambulance is on standby nearby. The park is closed pic.twitter.com/ITyVfHYATV

— Sheila Scott (@Sheila_Scott) 3 de julio de 2018