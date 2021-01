Mueren cuatro personas y cinco resultan heridas tras pleito entre indígenas en Chiapas

En Chiapas, un enfrentamiento entre dos grupos de indígenas en la comunidad Aurora Ermita, del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, dejó como saldo cuatro personas fallecidas y cinco más heridas, una de ellas en estado grave.

De acuerdo con datos preliminares, el enfrentamiento ocurrió tras una disputa entre dos familias, donde se detonaron armas de fuego.

“Una señora que entrevisté me dice que no sabe ni siquiera por qué empezaron a disparar las personas. hablan del tema electoral o hablan de que se robarían un burro de la buena suerte, no hay nada confirmado”, señaló Pablo Liévano Flores, fiscal de Distrito Zona Norte.