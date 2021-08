Mueren pacientes COVID por falta de oxígeno en hospital de Sinaloa

El aumento de contagios de COVID-19 ha provocado saturación en los hospitales y por lo tanto, muchas personas buscan alternativas. En Sinaloa, que están en semáforo rojo y donde la ocupación está al 56 por ciento, familiares optaron por un hospital privado donde, pese a lo que cobran, denuncian que no se les garantizó el oxígeno a los pacientes.

Te recomendamos: Habitantes de Cosalá, Sinaloa, decretan toque de queda para frenar contagios de COVID-19

“Se quedaron sin oxígeno y está muriendo gente en esta clínica. Eso es muy cierto, acaba de morir mi hijo Ramón Astolfo Verdugo Ávila. Yo soy Martha Ávila, la madre, que lo implora porque no quiero que vengan a morir más gente, si no traes 100 mil pesos no entra nadie y me consta. Ha venido gente aquí muriéndose, no tienen dinero y lo despachan a otros hospitales”, Martha Ávila Núñez, mamá de Astolfo.