Mueren ocho miembros de una familia en Tijuana tras incendio de su casa

En Tijuana, Baja California, continúa la remoción de escombros tras el incendio ocurrido en la colonia el Tecotote y que cobró la vida de 8 integrantes de una familia.

Te recomendamos: Fuerte incendio en taller de tráileres en Tijuana

El incendio ocurrido el jueves, se originó en el domicilio de la familia Acevedo González. Vecinos de la zona, trataron de ayudar pero el fuego se propago rápidamente.

En el incendio, doña Miguelina, perdió a su hija de 11 años, su madre de 94 años, dos hermanas y cuatro sobrinos.

“Ya cuando llegué a la esquina, ya vi el fuego muy grande a mí me dijeron que ya los habían sacado, yo quería salvarlos pero ya no pude. Nosotros siempre anduvimos juntos, por eso nos venimos todos juntos pero ya no, perdí a toda mi familia”, dijo Miguelina González, familiar de víctimas.