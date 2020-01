Mueren nueve en accidente de helicóptero de Kobe Bryant

La tarde del domingo 26 de enero de 2020, las autoridades confirmaron la muerte de nueve personas tras el accidente de un helicóptero en Calabasas, California; una de las víctimas es el exbasquetbolista Kobe Bryant.

El jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Dary Osby, señaló en conferencia de prensa que, a las 9:47 horas tiempo local, recibieron una llamada al 911 sobre el desplome de un helicóptero y un incendio en el condado de Calabasas.

Indicó que las labores de rescate y sofocación de las llamas se complicaron debido a las condiciones del terrenos y al derrame de magnesio en la zona.

Mientras tanto Alex Villanueva, sheriff de Los Ángeles, informó que en el accidente murieron en total nueve personas.

Sin embargo, dijo que no se dará a conocer el nombre de los tripulantes hasta que los peritos concluyan con su trabajo y los restos sean rescatados.

Estamos esperando la llegada del forense para ayudar a sacar los restos. Como indicó el jefe, no hubo sobrevivientes. Tenemos un manifiesto que dice que había nueve personas a bordo de la aeronave: el piloto y ocho personas. Se especula mucho quiénes eran, sin embargo, en este momento no sería nada correcto identificar a alguien por nombre, hasta que el forense haya hecho las identificaciones en un proceso con mucho detenimiento. Sería una enorme falta de respeto enterarse a través de la televisión que se le acaba de morir un pariente. Eso simplemente no se hace”, aseguró el sheriff Alex Villanueva.