Mueren cuatro bebés por bacteria en hospital de Cuernavaca

La Secretaría de Salud del Estado de Morelos confirmó la presencia de la bacteria “Klebsiella Pneumoniae” en el área de Cuidados Especiales de recién nacidos del Hospital General de Cuernavaca, lo que pudo haber originado la muerte de cuatro bebés, de los nueve fallecidos entre el 26 de junio y el 2 de julio.

Ángela Patricia Mora, secretaria de Salud de Morelos, explicó que “son bebés que tienen procedimientos invasivos, se les hacen punciones, se les entuba, se les hacen procedimientos que rompen la barrera de protección natural, que uno tiene… Un factor de riesgo más se sumará a su ya condición extrema que tenían, que es lo que los lleva a fallecer… A partir del día tres, ya no hemos tenido ninguna defunción”.

Esta bacteria puede atacar cualquier órgano y, con frecuencia, el aparato digestivo.

Luis Fernando falleció a los cuatro días de nacido, después de que su pronóstico de vida, a pesar de ser sietemesino, era favorable.

Fernanda García, madre de Luis Fernando, dijo que vio nacer en perfectas condiciones a su bebé, sin dificultades. “Mi hijo, cuando yo lo vi, estaba con una sonda en la boca y estaba sacando como sangre, porque eso fue lo que me dijeron… Mi bebé se movía… A mi hijo lo tuvieron en ayuno los cuatro días… Esa doctora me comentó que, entre lunes y martes, le iban a volver a hacer un lavado a mi hijo en el estómago… No llegó ni lunes ni martes, cuando mi bebé se me fue”.

En un fin de semana se agravó la salud de Luis Fernando y murió.

Luis Alberto Trujillo, padre del menor fallecido, narró que su hijo no tenía el mismo semblante de cuando nació, “ya no estaba del colorcito que estaba, ya estaba morado, mi hijo estaba hinchado, las uñas moradas y ya estaba entubado… No nos dieron alguna explicación o algo, no nos dijeron nada”.

Padres denunciaron que en el hospital les pusieron trabas para realizar la autopsia.

El señor Luis Alberto comentó que exigió la autopsia de su hijo y le respondieron que si quería le hablaban al subdirector del hospital, pero “si quiere se lo hacemos mañana, porque no están los doctores”.

Los padres de Luis Fernando interpusieron una denuncia por homicidio, contra quien resulte responsable.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos investiga el caso.

Aurelia Castañeda, encargada de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, señaló que se inició “la queja de oficio, además medidas precautorias”.

El área de Cuidados Especiales del Hospital General de Cuernavaca está cerrada al público, pues al interior permanece un recién nacido contaminado con la bacteria.

Hasta hoy, ningún trabajador del hospital ha sido separado de su cargo.

Con información de Elizabeth Mávil.

