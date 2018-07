Mueren cinco personas por incendios en la costa de Atenas

Al menos cinco personas, según los servicios de urgencia y un fotógrafo de la agencia AFP, murieron este lunes en incendios que siguen afectando por la noche los alrededores de Atenas.

Tarde en la noche, un fotógrafo de la AFP descubrió tres cuerpos carbonizados debajo de un automóvil cerca de Rafina, a unos 40 km al este de Atenas.

Intense wilfires on the national road Athens – Patras, Greece today, July 23! Near Athens. Video: Giannis Labropoulos / @Cyclone_Rhodes pic.twitter.com/C4fNzGK9r8

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 23 de julio de 2018