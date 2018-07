Mueren 7 personas al caerles una roca al bañarse en una cascada de India

Al menos siete personas murieron y otras 22 resultaron heridas en la parte de Cachemira que controla India cuando una roca rodó desde una montaña y cayó sobre turistas locales que se bañaban en una cascada el domingo.

El peñasco soltó piedras pequeñas y barro y atrapó a unas tres docenas de personas en la cascada en las afueras de la ciudad de Reasi en la región de Jammu, dijo el oficial de policía local Tahir Sajad.

Cuatro personas murieron en el lugar y tres murieron en un hospital.

Jammu: 4 people dead after landslide hits Sehar Baba waterfall near Riasi; Army and police launch search and rescue operation; More details awaited pic.twitter.com/b979z7ZQCB

— ANI (@ANI) July 15, 2018