Mueren 44 personas al caer autobús a un barranco en India

Al menos 44 personas murieron y otras 13 resultaron heridas luego de que un autobús cayó a un barranco en el que viajaban, en el estado de Uttarakhand, en el norte de la India, informó una fuente oficial.

Según la fuente, 13 personas fueron rescatadas con vida y trasladas a varios hospitales del estado.

Kumar precisó que la operación de rescate todavía continúa, por lo que el número de víctimas mortales podría aumentar, agregó que por el momento no se han determinado las causas del accidente.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de la red de carreteras, las precarias condiciones de algunos vehículos y el poco respeto a las normas de circulación.

El 26 de abril pasado, al menos once niños murieron y siete resultaron heridos cuando el autobús de transporte escolar en el que viajaban chocó con un tren en un paso a nivel en el estado de Uttar Pradesh.

En uno de los últimos accidentes de envergadura en el país, ocurrido el 31 de enero, al menos 43 personas murieron y otras 11 resultaron heridas después de que el autobús en el que viajaban cayó a un río en el estado de Bengala, en el este de la India.

De acuerdo con datos del Ministerio de Transporte, 150 mil 785 personas murieron en accidentes de carretera en la India durante 2016.

En su cuenta de Twitter, el primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Extremely saddened by the bus accident in Pauri Garhwal, Uttarakhand. My deepest condolences to the bereaved families. I pray that those injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance at the accident site: PM

— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2018