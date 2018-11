Mueren 28 ballenas tras quedarse varadas en Australia

Veintiocho ballenas murieron tras quedarse varadas este martes en una remota zona salvaje del sur de Australia, confirmaron fuentes oficiales.

Los animales, 27 calderones o ballenas piloto (Globicephala) y una yubarta o gubarte (Megaptera novaeangliae), fueron avistados desde el aire la tarde del martes en el Parque Nacional Croajingolong, en el estado de Victoria y a unos 500 kilómetros al este de Melbourne.

Las ballenas se encontraban en una zona muy remota de este parque nacional a la que solo se puede acceder a pié, según un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente de Victoria.

Las autoridades han emitido una advertencia sobre el aumento de la actividad de tiburones en el área debido a los cadáveres de las ballenas en descomposición.

El Departamento de Medio Ambiente, Tierra, Agua y Planificación y Parques (DELWP) de Victoria ya maneja la situación, y un experto en vida silvestre acompañado por un veterinario ha sido enviado a la zona en helicóptero.

El controlador del incidente, Michael Turner, dijo que 24 de las ballenas murieron el pasado lunes en Rame Head, y el resto murió este martes.

Este incidente ocurrió unos días después de que unas 145 ballenas piloto murieran en Nueva Zelanda tras quedarse varadas el fin de semana en la isla Steward (Rakiura), en el extremo sur del país oceánico.

