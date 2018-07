Mueren 11 personas al hundirse un barco en Missouri

Una embarcación turística se hundió la noche del martes en un lago de Missouri, lo que causó la muerte de al menos 11 personas, incluyendo menores, informó el jefe de Policía.

Doug Rader, jefe de Policía del condado Stone, informó que siete personas fueron hospitalizadas y cinco más permanecen desaparecidas, después de que el barco Ride The Ducks se hundió en el Lago Table Rock de Branson.

Una portavoz del Centro Médico Cox de Branson informó que cuatro adultos y tres niños llegaron al hospital poco después del incidente. Dos de los adultos se encuentran en estado críticos y los demás fueron atendidos por heridas menores, señaló Brandei Clifton.

Rader indicó que se cree que el mal clima fue responsable del naufragio. Otra embarcación similar que navegaba en el lago pudo llegar a salvo a la orilla.

Steve Lindenberg, del Servicio Meteorológico Nacional en Springfield, Missouri, dijo que la agencia emitió una alerta de tormenta eléctrica severa para el área de Branson la tarde del jueves. Los vientos alcanzaron velocidades superiores a los 96 kilómetros por hora, comentó Lindenberg.

“Es una advertencia que les pide a las personas que busquen refugio”, destacó.

Rader dijo que un agente de policía, fuera de servicio, que trabajaba como elemento de seguridad en la compañía del barco, ayudó en el rescate tras el incidente.

Varios equipos de buceo de múltiples agencias de la ley asistieron a las labores de rescate y recuperación. Rader dijo que los buzos pusieron fin a las labores por el resto de la noche.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés) indicó en Twitter que investigadores de la dependencia llegarán al lugar la mañana de este viernes.

NTSB launching Go Team to investigate July 19, 2018, amphibious vehicle accident at Table Rock Lake, near Branson, MO. Team will travel Friday morning. — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) 20 de julio de 2018

If you have video or photos of the July 19, amphibious vehicle accident on Table Rock Lake near Branson, MO, or if you witnessed the accident, please contact the NTSB via email at witness@ntsb.gov — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) 20 de julio de 2018

Suzanne Smagala de Ripley Entertainment, la compañía propietaria de Ride The Ducks en Branson, señaló que la empresa colabora con las autoridades en las labores de rescate. Añadió que es el primer accidente en Branson en más de 40 años de operaciones.

Branson se encuentra a unos 320 kilómetros al sureste de Kansas City y es un popular destino vacacional para las familias que buscan entretenimiento, que va de parques temáticos a conciertos en vivo.

Con información de AP.

RMT