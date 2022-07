Muere valet parking tras caer vehículo desde la azotea de un estacionamiento en Centro Histórico de CDMX

Paulino Muñoz, un valet parking de 50 años, falleció este domingo al caer dentro de un vehículo que intentaba estacionar, en una azotea de un edificio, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Paulino tenía apenas 3 semanas de haber entrado a trabajar como valet parking en un restaurante.

“Es compañero de nosotros, no sabemos qué motivo fue y cómo fue que cayó del 4 piso. ¿Dime algo, del 4 piso era muy fácil? Sí, era muy fácil manejar, pero él no sabía manejar y pues, yo pienso que él no supo cuál es cuál y se cayó lamentablemente. ¿Era nuevo? Sí, tenía 3 semanas”, dijo un testigo.