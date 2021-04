Muere uno tras enfrentamiento de morenistas y perredistas en Jonuta, Tabasco

Militantes del Partido de la Revolución Democrática y Morena, se enfrentaron a golpes y pedradas la madrugada de este lunes 26 de abril en el municipio de Jonuta, en Tabasco.

Durante el enfrentamiento, un joven murió de un disparo.

La policía municipal de Jonuta informó que los hechos ocurrieron, cuando simpatizantes presuntamente del PRD armados con piedras, palos y pistolas llegaron a la vivienda de la candidata de Morena a tercer regidor, Elidia Cristel Ramírez Juárez, ubicada en la calle Juárez de la colonia Certeza y causaron destrozos al interior del inmueble, además de una camioneta, propiedad de seguidores del candidato morenista a la presidencia municipal, Eric Garrido.

Durante la huida, los agresores hicieron disparos e hirieron a un joven que más tarde murió.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para identificar a los atacantes.

El partido de la Revolución Democrática pidió que se investiguen los hechos y mesura durante las campañas políticas.

“Si no estás de acuerdo con un partido, si no estás de acuerdo con un candidato, pues simplemente no lo escuches, simplemente dile gracias yo estoy en otra posición, simplemente no tienes por qué agredirlo, nadie debe de sufrir una agresión por cuestiones ideológicas”, dijo Juan Manuel Fócil, senador del PRD.