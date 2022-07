Muere una leona en el santuario Black Jaguar-White Tiger, custodiado por Profepa

Falleció una leona al interior del santuario Black Jaguar-White Tiger (Jaguar Negro-Tigre Blanco), lugar que está bajo la custodia de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente.

Fuentes oficiales confirmaron la muerte del felino.

“Evidentemente por mal manejo, es lamentable está la custodia con Profepa y el hecho de seguir manteniendo a los animales aquí es seguir alargando la posibilidad de que les pase algo, que las autoridades saquen a la luz lo que sucedió con esta leona; la responsabilidad de la muerte de esta leona cae totalmente sobre Profepa que es la que está custodiando a estos animales, nos urge llevárnoslos ya, atenderlos, que coman bien”, dijo Arturo Islas, activista.

Activistas se dieron cita en el santuario para observar con ayuda de un dron a los animales y tratar de identificar qué leona es la que falleció.

Acusan que están haciendo manejos que no deben de hacer.

“Yo estoy muy preocupada, no sé qué leona haya sido, se los advertimos; los animales necesitan ser trasladados ya, ya todos están listos, todos estos lugares a donde se van a trasladar ya dijeron estamos listos, tenemos insumos, anestesia, todo, yo me pregunto ¿por qué?, ¿por qué no ahorita estamos sacando animales? yo los hago responsables a Profepa, si algo le llega a pasar a los animales porque no los están sacando cuando ya estarían en sus nuevos destinos”, comentó Yael Ruiz, activista.

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México fue quien hizo pública la muerte del felino y aseguró que por lo menos 40 animales más están en riesgo de muerte al permanecer en el predio.

“No nos dejan entrar y no podemos entrar hace muchos días; ayer se murió la primera leona desde que aseguraron ahí por falta de atención, la gente de Profepa que está ahí, no son veterinarios, son inspectores, a los animales no se les está atendiendo médicamente, acabaron con un acuerdo y ya no pudimos a entrar a atenderlos los veterinarios de la ASCARM, deben de entender que los animales son seres vivos y necesitan atención; a los animales hace semana y media que no se les ha podido atender porque no dejan entrar a nadie. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué podría pasar en este lugar? Que se mueran los animales por falta de atención, hay muchos prioritarios, hay más de 40, 50 animales que están en muy mal estado”, apuntó Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.

“Estamos muy preocupados porque la mayoría de los inspectores de la Profepa son abogados, los animales no saben de derechos; no entienden de burocracia los animales siguen allá adentro. No hay veterinario, el acuerdo era que los veterinarios de las diferentes asociaciones entre ellas AZCARM, pudieran apoyar y coadyuvar no solo se trata de aventarles pollo, son animales que están en grave peligro; hay 40 felinos en muy mal estado y con posibilidades de morir, tienen parásitos, deficiencias alimenticias, tienen problemas en los huesos tienen problemas genéticos, necesitan entrar verdaderos veterinarios”, señaló Arturo Islas, activista.

Mientras tanto, más de 20 zoológicos y santuarios del país siguen a la espera de apoyar con el traslado y el cuidado de los animales.

“Los mandaron verificar que tuvieran los espacios, que estuvieran en regla y no hicieron nada, sigue esto atorado, hace casi un mes que se hizo la denuncia, todos los días estamos en contacto con ellos y lo único que dicen es ya casi, estamos en eso, hacer un llamado a la Profepa para que agilice esto o deje entrar a atender a esos animales”, destacó Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.

El santuario Jaguar Negro-Tigre Blanco fue clausurado la tarde del martes por Profepa, en el lugar permanecen trabajadores esta procuraduría ambiental y personal de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Con información de Elizabeth Mávil.

LLH