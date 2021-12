Muere turista arrastrado por la corriente en playa Zicatela, Puerto Escondido

En Puerto Escondido, Oaxaca, tres personas fueron arrastradas por el oleaje de la playa Zicatela, dejando como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con el Cuerpo de Salvavidas, el grupo de turistas estaba integrado por siete personas, que ingresaron a esta playa de alto oleaje.

La corriente arrastró a tres de ellos, lo que activó de inmediato un operativo de rescate.

“Están en estado etílico algunos de ellos, empiezan a ahogarse aquí en la orilla, acuden al rescate inmediatamente, rescatan a dos, pero el señor de 47 años no, no sabe flotar, no sabe nadar, se hunde inmediatamente y es ahí donde lo pierden por unos momentos”, explicó Godofredo Vásquez Bohórquez, coordinador de salvavidas de Puerto Escondido.

La playa Zicatela es una de las que mayor oleaje y corrientes presenta y es utilizada solo por surfistas profesionales para la práctica de ese deporte.

En el caso de la persona fallecida, los salvavidas lograron sacarlo de las olas, pero a pesar de los intentos de reanimación, ya no fue posible salvarlo.

“Tuvimos que apoyar entre todos, tu servidor también brindó primeros auxilios a esta persona, pero ya no regresó, estuvimos ahí como 25 minutos intentando, pero ya no se pudo, pero se rescataron a dos personas de sus compañeros”, señalo Godofredo Vásquez Bohórquez, coordinador de salvavidas en Puerto Escondido.

En lo que va del año, unas 15 personas han fallecido en la costa oaxaqueña, por meterse a nadar en playas con fuerte oleaje y corriente.

Las autoridades están a la espera de contactar a los familiares de la persona fallecida para realizar las diligencias de ley y entregar el cuerpo.

Con información de Jorge Morales.

LLH