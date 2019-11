Muere Tom Lyle, dibujante de Marvel y DC

El dibujante y artista de comics, el estadounidense Tom Lyle, quien colaboró para las compañías de DC, con Starman y Robin; y Marvel, con Spider-Man, murió este martes.

Lyle, quien desde 2005 se desempeñaba también como profesor de arte secuencial (narración de historias gráficas) en el Savannah College of Art and Design, falleció a los 66 años de edad, informó The Hollywood Reporter.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte; sin embargo, el portal recordó que, a principios de octubre, el dibujante se sometió a una cirugía para eliminar un coágulo de sangre en su cerebro después de un aneurisma.

Tom Lyle, dibujante de Marvel y DC. (Twitter: @ComikazeRevista)

Thomas Stanford Lyle, quien nació el 2 de noviembre de 1953, debutó en el mundo de los comics a finales de los 80 con Eclipse Comics, donde colaboró con Airboy, y para 1988 se convirtió en cocreador de Starman para DC junto con el escritor Roger Stern.

Asimismo, es reconocido por su trabajo en la miniserie Robin (1991) y sus respectivas secuelas Robin II: The Joker’s Wild (1992) y Robin III: Cry of the Huntress (1993). Sus trazos lo convirtieron en uno de los artistas favoritos.

Tras su paso por DC llegó a Marvel, donde colaboró durante varios años en Spider-Man y fue justamente Lyle, el responsable del diseño de Scarlet Spider. En esta compañía también tuvo créditos en Punisher, Iron Man, X-Men y Warlock, este último escrito por él mismo.

Con información de Notimex.

RMT