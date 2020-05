Muere Richard Herd, actor de la serie ‘Seinfeld’, víctima de cáncer

El actor estadounidense Richard Herd, reconocido por interpretar a “Mr. Wilhelm” en la serie Seinfeld, falleció a los 87 años en Los Angeles, derivado de un cáncer con el que luchaba.

Su esposa, la también actriz Patricia Crowder Herd, confirmó la noticia al medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Herd tuvo una enfermedad llamada osteomielitis, una infección osea que casi lo mata cuando era un niño. Durante dos años estudió en el Boston Summer Theatre, así como pasó por el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Luego Herd se mudó a Nueva York, Ciudad en la que estudió actuación y arte.

En una carrera de más de cinco décadas, el nacido en Boston interpretó al almirante “Owen Paris” en Star Trek: Voyager y Star Trek: Renegades -incluso fue miembro fundador de The Enterprise Blues Band, agrupación musical compuesta por miembros del reparto de varias series de Star Trek- al capitán “Dennis Sheridan” en T. J. Hooker, así como a un integrante de la CIA en All the President’s Men.

Su debut en el cine fue con el filme Hercules in New York, estrenada en 1970, aunque también formó parte de Midnight in the Garden of Good and Evil, El síndrome de China, The Onion Field y Buffy la cazavampiros, en donde compartió créditos con Sarah Michelle Gellar.

Uno de sus papeles más recordados fue interpretar a “Mr. Wilhelm” en la serie Seinfeld, apareciendo 11 veces durante tres temporadas, dando vida a un despistado ejecutivo de los Yankees de Nueva York.

Sus papeles más recientes fueron en series como Shameless y Hawaii Five-O, aunque tuvo algunos papeles en A Christmas in New York, Get Out y The Silent Natural.

