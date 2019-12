Muere Ram Dass, pionero del LSD y gurú del ‘aquí y el ahora’

Este pasado 23 de diciembre murió Richard Alpert, mejor conocido como Ram Dass, fue uno de los principales impulsores del movimiento contracultural de los sesenta, junto con su colega de Harvard, Tim Leary, con quien primero experimentó con el LSD.

Richard Alpert creció dentro de una familia judía rica y exitosa. Él mismo terminó un doctorado en Stanford, amaso una pequeña fortuna y comenzó a dar clases de psicología en Harvard, siguiendo una vida modelo. Pero entonces conoció a Leary y siguió su motto de “turn on, tune in, drop out”.

Alpert, quien murió en su casa de Hawaii a los 88 años, fue más lejos que Leary y encontró a un gurú en India.

Alpert estudió bajo Neem Karoli Baba, un popular maestro espiritual hindú. Según cuenta la historia, Alpert le dio LSD a su maestro y este no presentó cambios en su conciencia, lo que le hizo pensar que había algo más allá de las drogas psicodélicas. Recibió iniciación y cambió su nombre a Ram Dass.

Su gurú luego le ordenó que regresara a Estados Unidos y tomara el papel de un maestro espiritual. Se asocia a Ram Dass con el new age y cierta espiritualidad pop, la cual, sin embargo, fue muy influyente en gente como Steve Jobs, quien leyó su libro bestseller Be Here Now, responsable en popularizar la noción de vivir “en el aquí y el ahora”.

Suyo fue el prototípico arco dramático de la espiritualidad moderna: tener una experiencia de “despertar” a través de los psicodélicos y terminar en la espiritualidad, sobre todo en el hinduismo o en el budismo, en el afán de estabilizar esa experiencia.

Ram Dass en los 80 intentó cambiar su imagen y abandonó los psicodélicos, notando que la verdadera espiritualidad estaba más allá del consumo de sustancia y requería una disciplina interior que no podía alcanzarse consumiendo psicoactivas como fundamento.

Se le recuerda por frases como “Si cree que estás iluminado, ve y pasa una semana con tu familia.” Algo que muchas personas que toman una sustancia psicodélica y creen haber alcanzado grandes alturas de conciencia harán bien en recordar.

