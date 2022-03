Muere Paul Herman, actor en ‘The Sopranos’, a los 76 años

El actor Paul Herman, conocido por sus apariciones en películas como “Goodfellas” y en series como “The Sopranos”, falleció a los 76 años, informó su compañero de profesión Michael Imperioli en Instagram.

“Nuestro amigo y colega Paul Herman falleció”, escribió Imperioli, quien lo definió en la misma publicación como “un tipo genial, un narrador de historias de primera clase y un gran actor”.

Hasta el momento no se han detallado las causas de su lamentable deceso.

¿Quién fue Paul Herman?

Paul Herman, nacido en Brooklyn en 1946) también había aparecido en otras famosas películas como “Once Upon a Time in America” (1984), junto a Robert De Niro y Joe Pesci, entre otros.

Herman debutó en el mundo del cine en 1982 con “Dear Mr. Wonderful”, un filme de producción alemana y género dramático protagonizado por Joe Pesci.

Tras esto, encadenó papeles en la misma década con cintas como “The Pope of Greenwich Village”, “The Cotton Club”, “The Purple Rose of Cairo” y “The Last Temptation of Christ”.

Asimismo, pasó por la pequeña pantalla, donde se le pudo ver en “Miami Vice”, “Spenser: For Hire”, “The Equalizer” o “Entourage”.

Sin embargo, su papel más aclamado fue el de Peter “Beansie” Gaeta en “The Sopranos”, una serie que se popularizó a principios del siglo XXI y en la que compartió reparto con el propio Imperioli.

En ésta, Herman encarnó el personaje de Beansie, un traficante de drogas muy vinculado a la mafiosa familia DiMeo y que cautivó a gran parte del público de “The Sopranos”.

