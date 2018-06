Muere el padre de Michael Jackson a los 89 años

Joe Jackson, el padre de Michael Jackson y arquitecto de los Jackson 5, murió esta madrugada en Los Ángeles, California, a los 89 años por complicaciones derivadas de un cáncer, informó hoy la web TMZ, especializada en información sobre famosos.

Jackson había sido hospitalizado este mes a causa de ese cáncer terminal, según habían avanzado fuentes familiares.

Joe Jackson en 1984, el padre de Michael Jackson murió a los 89 años (AP, archivo)

La publicación señaló el pasado día 22 que Jackson sufría de cáncer “desde hace un tiempo” y que se encontraba “en la última fase” ya que la enfermedad, llegada a ese punto, “no podía ser tratada”.

En su cuenta de Twitter, el pasado 24 de junio, Joe Jackson escribió: “He visto más atardeceres de los que me quedan por ver. El sol sale cuando le llega el momento y, te guste o no, el sol se pone cuando le llega el momento”.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC

— Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018