Muere el padre de Matías Almeyda por COVID-19

Debido a complicaciones provocadas por COVID-19 muere Óscar Almeyda, padre del entrenador argentino, Matía Almeyda, exentrenador de las Chivas. Esto sucede mientras en Argentina existen protestas contra “vacunación VIP”.

La información la dio a conocer la madre del exfutbolista Silvia Calcagno a través de redes sociales.

“Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID, aquí pegadizo a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda. Toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede. Óscar por siempre estarás en mi corazón, te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de”, escribió en su cuenta de Facebook.