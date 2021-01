Muere paciente COVID que, por gravedad y saturación hospitalaria, era atendido en un sillón

Las condiciones de gravedad en las que están llegando los pacientes COVID a los hospitales en el Valle de México hace que sus posibilidades de recuperación sean muy bajas. En nuestros recorridos diarios nos encontramos con casos muy similares. El lunes, la familia de José Antonio Lazard, a quien atendieron en casa por falta de espacio en los hospitales hasta que lograron que fuera atendido en una silla en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, murió este martes. Hoy son otros los que ingresan en esas mismas condiciones.

“Lo mejor que le podría haber pasado a mi papá es que lo intubaran, pero ellos no tenían ya terapia intensiva, ya estaba desbordado. Yo lo único que pedía es que él ya no sufriera y sintiera dolor en su cuerpo”, dijo Adriana Lazard.

Después de pasar algunos días en un sillón en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, José Antonio Lazard, de 73 años, murió la tarde del martes.

“Nos habló una doctora, que mi papá tenía se estaba deteriorando muy rápido, que ya tenía taquicardia. Ya no le daba oxígeno a su corazón, que en unas horas iba a suceder el descenso”, explicó Adriana.

José Antonio vivía con su familia en Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. La familia sostiene que no salía de casa.

“Es que es una zona de alto riesgo, la gente, los vecinos de al lado no se cuidan, no tienen esa precaución”, refirió Adriana.

Este miércoles, la familia acudió por el cuerpo al hospital, tras buscar por horas una funeraria donde cremarlo.

“Hay listas de espera para cremar a la gente, por protocolo no hay velorios. No te puedes despedir, es lo más triste a veces”, señaló la hija de Lazard.

En Ciencias Médicas y Nutrición, las familias siguen arribando en busca de un espacio para los enfermos. Es el caso de Guadalupe, quien logró conseguir un sillón para su esposo David, similar en el que pasó sus últimas horas José Antonio, tras ser rechazados por otros hospitales en la zona Sur de la Ciudad en los 15 días que ha estado enfermo.

“El lunes ya la vimos más mal, hablamos al C5, solicitando una ambulancia. Estuvimos esperando toda la mañana y la ambulancia no llegó. Dijeron que no, que había mucha, mucha espera antes de nosotros, que si podíamos trasladarlo, trasladarlo por nuestros propios medios que lo hiciéramos”, señaló Guadalupe García, familiar de paciente COVID.

En el Hospital Ajusco no había espacio y regresaron a casa, pero hoy por la mañana se agravó y regresó al mismo hospital, otra vez sin suerte. Horas después lo aceptaron en nutrición, pero ahí tampoco hay camas. El hombre requiere terapia intensiva, aunque esta no es posible por el momento debido a la saturación.

“Cuando yo lo ingresé lo pusieron en un sofá, ya le dio otra convulsión y le que me comentan que ya le afectó su cerebro. Están esperando a ver si reacciona o ya no y siento que no nada más es para nosotros, es para muchísima gente que llegamos y nos dicen “no hay camas”, concluyó Guadalupe García.