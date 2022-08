Muere Olivia Newton-John, a los de 73 años, protagonista de ‘Vaselina’

La actriz Olivia Newton-John murió a los de 73 años de edad, se le recuerda por ser protagonista en la película ‘Vaselina’ a lado de John Travolta.

La familia de la actriz y cantante anunció su muerte en un comunicado en Facebook, explicando que ella “ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su lucha contra el cáncer de mama”.

Falleció en su casa del sur de California, informó su marido, John Easterling, en sus redes sociales.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical “Grease”/ “Vaselina”.

¿La lucha contra el cáncer de Olivia Newton John?

Olivia Newton-John, era una celebre cantante australiana de dulce voz que se convirtió en una sensación de country-pop, folk-pop, rock-pop y disco-pop en la década de 1970, protagonizó el gigante musical de Hollywood “Grease” y se sometió a un cambio de imagen con en 1981, “Physical”, murió el 8 de agosto en su rancho en el sur de California a los 73 años.

Newton-John recibía tratamiento por cáncer de mama desde 1992 y anunció 25 años después, en 2017, que había regresado y había hecho metástasis. (Posteriormente reveló que había estado luchando contra la enfermedad en privado desde 2013).

Desde su diagnóstico inicial a los 44 años, Newton John se convirtió en una defensora de la investigación y la concientización sobre el cáncer, así como de las causas ambientales. Cantó para presidentes y un papa, los enfermos y los discapacitados, y promocionó la música como una forma de terapia espiritual, recaudando millones de dólares para financiar el Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton John en el Hospital Austin de Melbourne.

Sus últimos álbumes incluyeron música inspiradora sobre el amor, la amistad y la superación del trauma.

“La música siempre me ayudó en mi curación, y ahora espero que inspire la curación en otros”, dijo en una entrevista en 2007.

